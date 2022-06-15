صغرت 30 سنه.. شاهدوا غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بنحافة واضحة وشعر كيرلي جرئ – «صورة»

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 05:51 صباحاً - قررت النجمة المصرية غادة عبدالرازق مشاركة الجمهور مؤخرًا عبر «إنستجرام» بصور مميزة ولافتة توثق من خلالها أبرز إطلالاتها الفخمة والعملية التي اختارتها للظهور في العديد من المناسبات هذه الفترة، والتي اتسمت جميعها بأنها إطلالات مريحة، لكنها أيضًا أظهرت النحافة الواضحة التي باتت تتميز بها النجمة الشهيرة مؤخرًا، واللون الجديد الذي تعتمده في ملامحها بشكل عام.

ونشرت الفنانة غادة عبدالرازق، عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، جلسة تصوير جديدة لها تحت أشعة الشمس، خلال قضائها العطلة الصيفية.

وظهرت غادة عبدالرازق في الصور، وهي مرتدية فستان طويل، متميزة بلوك مختلف جعلها تبدو أصغر من عمرها، حيث ظهرت بشعر كيرلي ونظارة شمسية، وعلّقت قائلة: “عندما تكون سندًا تمسك، وعندما تكون مطرقة اضرب”.

غادة عبد الرازق بفستان مطبع بالورود في احدث ظهور

غادة عبدالرازق بإطلالة صيفية مريحة

من أحدث الإطلالات الأنيقة التي نالت إعجاب الجمهور بمجرد أن نشرتها غادة عبد الرازق وأظهرت نحافتها بشكل واضح، عندما ظهرت بفستان صيفي مطبع بالورود المبهجة وأوراق الشجر، وجاء تصميم الفستان بأكتاف رفيعة مع فتحة صدر غير منتظمة، وانسدل الفستان بداية من الخصر منفوشًا حتى أسفل، ونسقت معه الفنانة المصرية اكسسوارات بسيطة وعملية ومناسبة لتلك الإطلالة.

غادة عبد الرازق ارتدت كذلك حذاء مسطح باللون الأبيض كما تركت شعرها المجعد منسدلًا على كتفيها، ووضعت نظارة شمسية بنية، ونالت تلك الإطلالة واللوك المختلف الذي ظهرت به إعجاب الجمهور، وأشادوا بجمالها وفستانها الأنيق المناسب لأجواء الصيف.

غادة عبدالرازق بإطلالات تبرز نحافتها مؤخرًا

صور أخرى كشفت عنها غادة عبد الرازق عبر انستجرام وأبرزت نحافتها بشكل واضح، حيث ارتدت فيها سروال جينز مع سترة رمادية ومعطف باللون الأسود مع ياقة ضخمة وأكمام من الفرو ووضعت حقيبة صغيرة باللون النبيتي على خصرها، ونسقت مع تلك الإطلالة حذاء طويل باللون الأسود.

إطلالة أخرى ظهرت فيها النجمة المصرية بسروال جينز ونسقت معه بلوزة ملونة بنقشات وألوان متداخلة ووضعت فوقها جاكيت باللون البيج بأزرار أمامية ضخمة، وارتدت حذاء أسود طويل وأمسكت حقيبة سوداء متوسطة الحجم، ونالت تلك الإطلالة إعجاب محبيها الذين علقوا كذلك على نحافتها.

غادة عبدالرازق بإطلالة بسيطة في خطوبة نجل شقيقتها

غادة عبد الرازق خطفت الأنظار مؤخرًا كذلك عندما نشرت صور من حفل خطوبة ابن شقيقتها، والذي قررت أن ترتدي خلاله زي مريح وفخم باللون الأبيض، جمبسوت باللون الأبيض، جاء من الجزء السفلي مسقيمًا وواسعًا قليلًا، فيما تميز تصميم الجزء العلوي منه بأنه بأكتاف منسدلة مع أكمام منفوشة وطويلة وأمسكت بحقيبة براقة ملونة ووضعت نظارة شمسية ضخمة، ولاقت بساطة التصميم إعجاب محبيها.

تصريحات لـ غادة عبدالرازق أثارت الجدل

رغم غيابها عن الموسم الرمضاني الماضي، وابتعادها عن العمل الفني منذ تقديم آخر مسلسلاتها «لحم غزال» في رمضان 2021، فإن الفنانة غادة عبدالرازق، تشغل جمهورها ومتابعيها بإطلالاتها الجذابة وتصريحاتها الجريئة، والتي رآها البعض صادمة خاصة حين اعترفت خلالها بأنها فضلت التمثيل ومصلحتها الفنية على ابنتها «روتانا»، لتثير الجدل بين الجمهور، وتصدرت «غادة» تريند جوجل خلال الساعات الماضية رغم أن هذه التصريحات أوردتها منذ شهرين

فكانت غادة عبدالرازق قد اعترفت في تصريحات سابقة بأنها تعرضت لضغوط كثيرة في حياتها أثرت عليها منها وفاة والدها وهى في سن صغيرة، وأضافت: «أمي سابتني في وقت كنت محتاجة لها فيه»، ورغم ماعانت منه «غادة» فإن البعض رآها قد كررت الأمر نفسه مع ابنتها «روتانا» لتفضل التمثيل على التواجد مع ابنتها في سن صغيرة بحسب تصريحاتها السابقة، إلا أن ذلك لم يمنع «غادة» من الاهتمام بابنتها والاقتراب منها، وتعتبرها «روتانا» من أفضل الأمهات بحسب تعبير لها نشرته عبر حسابها الرسمي على «انستجرام».

كما تحدثت «غادة» في لقاء آخر لها عن أنها أنجبت ابنة واحدة فقط هي «روتانا»، وذلك لانشغالها بالعمل الفني وتحقيق مشوارها.

غادة عبدالرازق كانت قد كشفت من قبل عن عمرها الحقيقي 52 عاما، مشيرة إلى أنها من مواليد 1970، وأكدت في مؤتمر صحفي لمسلسلها الأخير «لحم غزال»: «بقول الحقيقة والله».

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