زوجة محمد كيلاني تخطف الأنظار في ظهور نادر بعيد ميلادها.. لن تصدقوا مدى جمالها اللافت! – «صورة»

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 05:51 صباحاً - احتفل الفنان المصري محمد كيلاني، بمناسبة عيد ميلاد زوجته سارة درويش، حيث نشر عدد من الصور القديمة التى تجمعهما فى مناسبات مختلفة، عبر حسابه الشخصى على موقع «إنستجرام»،

وعلّق عليها قائلًا:، “أسعد عيد ميلاد لنصفى الآخر، التى لم أكن أحقق شئ بدونها.. قدمتى الحب والدعم كل السنوات الماضية.. كنتى داعمه كبيرة ولا يمكن لأى كلمات أن تصف مدى امتنانى وشكرى لكِ”.

وأضاف كيلانى في تهنئته لزوجته، “شكرًا لدفعك لى دائمًا لأكون أفضل والإيمان بى، شكرًا لك لأنك لم تدعينى أبدًا أتخلى عن نفسى وتشجعينى دائمًا على الاستمرار.. أنت أفضل صديق لى للأبد، والأهم من ذلك، عيد ميلاد سعيد يا حبى، أتمنى لكِ كل السعادة التى يقدمها هذا العالم”.

زيجات محمد الكيلاني:

في عام 2012 تزوج الفنان محمد كيلاني من هند حداد، وأنجب منها نجله حمزة، لكن بعد فترة من الزواج أعلن كيلاني انفصاله عن زوجته مثيرين الجدل على السوشيال ميديا، قائلاً “الانفصال تم بمنتهى الأصول”.

بعد فترة من انفصال الفنان محمد كيلاني و هند حداد، تزوجت الأخيرة من الفنان الشاب عمر الشناوي، وأنجبت منه طفل اخر، ما أثار متابعة تطورات الحياة بين كيلاني وطليقته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

على عكس توقعات المتابعين، أعلن محمد كيلاني أن علاقته بتطليقته جيدة جدًا، وأنها على خلق وأبويها رائعين، لكن لم يكن هناك تفاهم بينهم ولا يعني ذلك أن يسئ كل منها معاملة الأخر خاصة وأن بينهم طفل لا ذنب له في وجود أي خلافات تؤثر على حياته.

منذ عام تقريبًا، أعلن الفنان محمد كيلاني أرتباطه مرة أخرى بحبيبته سارة درويش، وزواجه للمرة الثانية، إذ قام بتغيير حالته الاجتماعية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى متزوج، محتفلاً بحفل الزفاف بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام، بحضور عدد من الأهل والأقارب وأصدقاء العروسين.

آخر أعمال محمد الكيلاني:

من ناحية أخرى، يظهر الفنان محمد كيلانى، فى دور مغنى خلال أحداث “مسلسل ورق التوت” المقرر طرحه قريبا، مع الفنان شريف سلامة والذى يجسد دور مخرج سينمائى، ويعمل كيلانى فى أحد الملاهى الليلية ويغنى فيها، وتتوالى الأحداث حيث صور العديد من المشاهد فى مصر الجديدة.

مسلسل “ورق التوت” يشارك فى بطولته شريف سلامة ومحمد كيلانى، وأسماء جلال وثراء جبيل وسلوى عثمان ومعتز هشام وخالد أنور ومصطفى منصور وسمر علام وأحمد ثابت ومحمد أشرف وآخرون، وإخراج حسام على وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

ويعرض للفنان محمد كيلاني حاليًا، مسلسل “الآنسة فرح 5″، على منصة “شاهد” بالتزامن مع عرضه على شبكة قنوات mbc، مع النجوم: رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء، وسيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.

يُذكر أن محمد كيلانى شارك فى مسلسل “الاختيار 2” الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

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