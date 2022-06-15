بشعر طويل ووزن أنحف.. شاهد الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب بعد قضيتها مع حسام حبيب!

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يونيو 2022 03:50 صباحاً - نشر الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورتين من كواليس التحضير لأعمال غنائية جديدة رفقة المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب.

وعلّق أيمن بهجت قمر على الصور التي نشرها على حسابه الخاص قائلًا: “إن شاء الله أحلى أغاني مع شيرين”.

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أثارت جدلًا كبيرا خلال الأيام الماضية، بعد تصريحها بأن أكثر أغنية ندمت على تقديمها كانت “ماتجرحنيش” وهي من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد.

ليرد الشاعر بهاء الدين محمد عليها قائلًا عبر حسابه على فيس بوك: “مش متعود أرد على أي حد.. ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه، ويعرف إنه مهما اتعود يغلط لازم ييجى عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلى باله، وخاصة لما حد في كل كارثة يدافع عنها”.

أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد أزمتـها الأخيرة مع حسام جبيب:

وكانت قد فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب جمهورها بنشرها صورة لها، على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، معلقة “وحـشتوني”.

شيرين عبدالوهاب تألقت في الصورة بفستان أبيض أنيق كشف عن خسارتها للكثير من وزنها الزائد، كما أطلت بشعر طويل، مما دفع عدد كبير من جمهورها للتساؤل عما إذا كانت الصورة التقطت لها حديثا، ام أنها قديمة.

ويعد هذا هو أول ظهور للفنانة المصرية بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها الفنان حسام حبيب، حيث تقدمت ببلاغ ضــده اتهـــمته فيه بالتعـــدي عليها وعلى ابنتيها بالســباب والشتائم.

شيرين عبدالوهاب تنفي عـودتها لحسام حبيب:

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قد كــذّبت الفنان حسام حبيب، والذي أعلن خلال تحقيقات النيابة معه عودتهما لبعضهما بعد أسبوعين فقط من طــلاقهما.

شيرين عبدالوهاب أجابت على أسئلة جمهورها عبر خاصية ستوري، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وردا على سؤال “إنتي حقيقي رجــعتي لحسام؟ ” قالت : “أساس الجواز والطـــلاق الإشـــهار، لو كنت رجعت كنت هقول”.

وهاجمتها متابعة أخرى، بقولها “إنت رجعتي لحسام وحامل ومش عايزة تقولي بتعملي دعاية للألبوم بتاعك وأنا مصـــدومة فيكي”، فردت شيرين قائلة : “يا بسمة ربنا يهـــديكي أنا ليه أعمل كل دا في الســر”.

يُشار إلى أن المطربة المصرية تعيش فترة صعبة في حياتها بعد انفصالها عن الملحن حسام حبيب. وفي آخر فصول الأزمة، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على حبيب قبل أسبوعين، على خلفية بلاغ تقدمت به ضده بالتعدي عليها وكريمتيها بالسب والشتم.

وكانت شيرين عبدالوهاب حينها قد طلبت شرطة النجدة بالجيزة للاستغاثة من طليقها بعد دخوله إلى منزلها، فحضر رجال الشرطة إلى فيلا الفنانة التي طلبت منهم أخذ التعهد اللازم على الملحن المعروف.

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب:

وعلى الصعيد الفني، انتهت النجمة شيرين عبد الوهاب، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “عودتنى الدنيا”، من كلمات أحمد المالكى، وألحان تامر عاشور، ومن المقرر طرحها قريبًا عقب وضع اللمسات النهائية عليها.

وأحيت مؤخرًا النجمة شيرين عبد الوهاب حفلاً كبيرًا فى أبو ظبي، مؤخرًا، واستقبلها جمهور الإمارات استقبالاً خاصًا، وتفاعل مع أغنياتها طوال الحفل الذى رفع لافتة كامل العدد.

ويأتى الحفل بعد النجاح الكبير الذى حققته شيرين بأغنيتها يا معافر التى حققت ملايين المشاهدات وكانت من أهم وأنجح أغنيات رمضان، وهو الحفل الذى يجتمع القيصر كاظم الساهر والنجمة شيرين عبد الوهاب فى حفل واحد بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب التريند خلال الأيام الماضية، بعد ظهورها من جديد فى إحياء أحد الأفراح، بعد غياب استمر لأكثر من 6 سنوات بعيدة عن المشاركة فى المناسبات الخاصة، وسرعان ما حظى ظهورها المميز على تفاعل كبير من قبل جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

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