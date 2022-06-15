شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودتهما للعمل معا .. فال كيلمر: تجمعنى صداقة قوية بـ توم كروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الثنائى الممثلان العالميان فال كيلمر وتوم كروز إلى الشاشة الكبيرة من خلال فيلم Top Gun: Maverick بعد 36 عاما من طرح الجزء الأول من العمل، كيلمر الذى عانى من سرطان الحنجرة، وبالتالى واجه صعوبة في الحديث منذ ذلك الحين، ولكن باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية "التزييف العميق"، تمكنت شركة "سونانتيك"، التي توالف أنماط أصوات الأشخاص، من إعادة خلق صوته مجددًا.



فال كيلمر وتوم كروز

في حديثه إلى Entertainment Weekly، كشف كيلمر كيف تمكن من استعادة قدرته لتأديه دوره " Iceman" أمام مع كروز، حيث صرح كيلمر قائلا :" كان الأمر وكأنه لم يمر وقت طويل على آخر لقاء بيننا، لقد استمتعنا بالتصوير وخلف الكواليس، كان الأمر ممتع ومميز"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thenews".



فال كيلمر وتوم كروز

أوضح كيلمر، الذي لعب دور Iceman في فيلم Top Gun الكلاسيكي لعام 1986 أيضًا، أنه وكروز يتشاركون رابط صداقة قوى منذ الصغر.



فال كيلمر وتوم كروز

وأكمل كيلمر حديثه قائلا: "كنا صغارًا عندما قمنا بـ تنفيذ الجزء الأول من Top Gun، وحتى الان يجمعنا رابط خاص، حتى بعد انتهاء التصوير كنا نضحك ونرقص طوال الليل".

الفيلم تدورأحداثه بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز، يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.