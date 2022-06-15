شكرا لقرائتكم خبر عن دور العرض المصرية تستقبل Minions The Rise Of Gru يوم 29 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض المصرية يوم 29 يونيو الجاري،فيلم الأنيميشن Minions The Rise Of Gru، وذلك بعد عرضه في مهرجان Annecy للرسوم المتحركة في فرنسا.

وكانت قد كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأنيميشن، عن الملامح الأولى للفيلم الذي طال انتظاره والمقرر عرضه فى 1 يوليو المقبل بدور العرض السينمائي حول بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تفشي جائحة كورونا.

الفيلم يقوم بإخراجه كايل بالدا، بمشاركة كلاً من ستيف كارل، وتاراجي بيندا هينسون، وميشيل يوه وجان كلون فان دام، والجزء الأخير من الفيلم كسر حاجز المليار دولار، و "Minions"قائم على مغامرات المخلوقات الصفراء كالتى ظهرت فى فيلم "أنا الحقير" بجزأيه الأول، والذى صدر فى (2010) والثانى والذى صدر فى (2013) ومن إنتاج استوديوهات الأنيميشن للترفيه وتوزيع يونيفرسل ستوديوز، وهو من تأليف بريان لينش، ومن إخراج بيير كوفين وكايل بالدا وإنتاج كريس ميليداندرى وجانيت هيلى، والعمل بطولة أصوات ساندرا بولوك التى تؤدى دور الشريرة سكارليت أوفركيل وجون هام الذى يؤدى دور زوجها المخترع هير أوفركيل.

وكان موقع ديدلاين قد كشف عن أن النسخة الجديدة من فيلم Minions تعطلت بسبب غلق الاستوديوهات في فرنسا بسبب فيروس كورونا ، حيث تسبب انتشار الفيروس في بداية انتشاره لتوقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا.