شكرا لقرائتكم خبر عن أول حفلات ليالي جدة التاريخية.. عبدالله رشاد وطلال سلامة يطربون جمهور العروس (فيديو وصور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبدالله رشاد يعود للغناء من البلد وتحديد من مسرح البحر الاحمر ضمن حفلات موسم جدة وتنظيم الشركة السعودية الرائدة بنش مارك، وافتتح الحفل بأغنية "عاش من شافك" وشكر جمهور جدة على حضوره وقال لهم "وحشتوني"، وانا اليوم هنا راح اغني كل الي تطلبوه"، حيث غنى "كان ودي" "الهوى استاذ" كما وعد الجمهور بتقديم اغنية للمنتخب السعودي، قريبًا.

كما شكر رشاد الحضور والقائمين على الموسم والتنظيم، ووعد الجمهور بتقديم اغنية جديدة للمنتخب السعودي.

يذكر أن هذا هو الحفل الاول للدكتور عبدالله رشاد الذي انقطاع عن الساحة الفنية، وشاركه في الحفل الفنان طلال سلامة الذي غنى مجموعة من اشهر اغانية "راضينك" "لك وحشه" وغيرها من الاغاني الذي عاش معه الجمهور جلسة طرب امتدت الى بعد منتصف الليل.