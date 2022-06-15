شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار: "الجماعة" نقطة مهمة فى مشوارى ووفر علىّ سنوات كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إياد نصار، خلال استضافته مع الإعلامى عمرو خليل في برنامج "من مصر" الذى يذاع على قناة سى بى سى: "مسلسل الجماعة نقطة مهمة في مشوارى الفني ووفر عليا سنوات كثيرة، حيث كان يتناول قضية مهمة وشائكة، والفضل يرجع إلى الراحل السيناريست وحيد حامد الذى وضعنى في هذا الدور العظيم، حيث أنه صاحب فكر معين".

وأضاف: "من أهم الأعمال أيضا التى قدمتها فيلم الممر وفخور به، خاصة أن هناك عددا من الشباب لم يكونوا على علم بأهمية حرب الاستنزاف، كما أن مسلسل الاختيار وضعنى فى مكانة تانية".

وأكد أنه مبسوط بتجربة فيلم أصحاب ولا أعز رغم الانتقادات عليه خلال عرضه، مشيرا إلى أن العمل وضح أن كل أسرارنا على الموبيل وماشيين بالستر.

وقال إياد إن من هواياته الرسم، كما أنه يحب الدندنة مع نفسه لعدد من المطربين منهم عبد الحليم حافظ ووردة ومحمد منير.

يذكر أن إياد نصار شارك كضيف شرف في دراما رمضان 2022 بمسلسل "الاختيار 3" بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز ياسر جلال وأمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يشار إلى أن آخر أعمال إياد نصار السينمائية، فيلم "11:11، وعرض في السينمات ولم يحقق إيرادات كبيرة، وشارك في بطولته كل من محمد الشرنوبى، غادة عادل، إنجى المقدم، عمر الشناوى، نور إيهاب، الفيلم تأليف ياسر عبد البساط، إخراج كريم أبو زيد.