شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار: مسلسلى المقبل "وش وضهر" رومانسى كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إياد نصار إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل الكبير أوى في حلقة مهرجان المزاريطة، مشيرا إلى أن دماغ الفنان أحمد مكى وكل فريق العمل "عجبونى جدا".

وأضاف خلال استضافته مع الإعلامى عمرو خليل في برنامج "من مصر" الذى يذاع على قناة سى بى سى: "التمثيل بالنسبة لى حاجة عظيمة، أحاول من خلاله توصيل رسالة للجمهور من أجل إرضائهم والبعد عن الهموم".

وأكد: "أحب تقديم الكوميدى، حيث في بدايتى في الأردن قدمت الكوميدى"، مشيرا أنه ينتظر مسلسل "وش وضهر" مع ريهام عبد الغفور الذى يتنمى إلى الأعمال الكوميدية الرومانسية.

يذكر أن إياد نصار شارك كضيف شرف في دراما رمضان 2022 بمسلسل "الاختيار 3" بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز ياسر جلال وأمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يشار إلى أن آخر أعمال إياد نصار السينمائية، فيلم "11:11، وعرض في السينمات ولم يحقق إيرادات كبيرة، وشارك في بطولته كل من محمد الشرنوبى، غادة عادل، إنجى المقدم، عمر الشناوى، نور إيهاب، الفيلم تأليف ياسر عبد البساط، إخراج كريم أبو زيد.