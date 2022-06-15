شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نّمرة وكايروكي في جدة لأول مرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليلة من ليالي موسم جدة على مسرح ليالينا بنش مارك أحيا كل من الفنان المصري حمزة نّمرة وفرقة كايروكي حفلا غنائي لأول مرة لاقى توافد جماهيري ضخم وتفاعل كبير من الجمهور.

قدّم حمزة نمرة خلال الحفل مجموعة من أغانيه منها "داري يا قلبي"، "فاضي شوية" إضافة إلى مجموعة من الأغاني التراثية العربية، وعبر حمزة عن سعادته بتواجده في جدة بعد حفله في الرياض، التي ولد وكبر فيها، كما أكد على حبه للفلكلور السعودي متمنيًا تقديم عمل بالمزمار.

كما شاركت فرقة "كايروكي" في الحفل حيث أشعلت أجواء المسرح بالموسيقى وأغانيهم التي تميزوا بها وحبها الجمهور، وهي مشاركتهم الاولى في جدة، وفي تصريح لهم أشاروا إلى أن جدة مدينة جميلة حيث استقبلهم أهلها بابتسامة جعلتهم يشعروا انهم في بلدهم مصر، كما عبروا عن انبهارهم بتنظيم الحفلات، وشكروا القائمين على دعوتهم لهم لإقامة حفل في الموسم، كما وعدو الجمهور بتقديم البوم قريبا وسيكون أقرب للخيال من الحقيقة.