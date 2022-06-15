شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تتسلح بالكوميديا أمام نجوم شباك السينما فى أولى بطولاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة دنيا سمير غانم المنافسات السينمائية للمرة الأولى بفيلم من بطولتها وهو "تسليم أهالى" المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل، وتتسلح دنيا بالكوميديا التي اعتادت على تقديمها خلال أعمالها الأخيرة في الدراما التليفزيونية والتي حققت بها نجاحات كبيرة جعلتها واحدة من نجمات الدراما في السنوات الأخيرة.

وتدخل دنيا سمير غانم منافسة صعبة في موسم عيد الأضحى، أمام أفلام نجوم الشباك حيث يطرح في الموسم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، و"بحبك" بطولة تامر حسنى، و"عمهم" بطولة محمد إمام وجميع هؤلاء النجوم حققوا إيرادات كبيرة بأفلامهم خلال السنوات الماضية، ولكن ما يميز "تسليم أهالي" أنه الفيلم الوحيد الكوميدي خلال الموسم.



الافيش الاول لفيلم تسليم اهالى

وبعد تأجيل طرح "تسليم أهالى" عامين كاملين، بدأ صناعه في عمليات الدعاية بطرح الأفيش الأول والذى تصدرته دنيا سمير غانم بظهرها كنوع من التشوق وأمامها على الأفيش هشام ماجد مع عبارة he said no، كما بدأ أبطال الفيلم في الترويج بنشر صوراً من الكواليس على حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا، وذلك قبل طرح الأفيش والبرومو الرسمي خلال الأيام المقبلة.

فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح ودلال عبد العزيز ولوسى، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

وغابت دنيا سميرغانم عن السينما على مدار الست سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما في البطولة كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى.