شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان محمد الحلو بانسداد فى شرايين الساقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمادة الحلو عن إصابة والده الفنان محمد الحلو بانسداد فى شرايين الساقين بنسبة 80%، مؤكدا أن الأطباء قرروا حاجته إلى عملية جراحية عاجلة، حيث طالب جمهوره بالدعاء لوالده لتخطي أزمته الصحية.



محمد الحلو وابنه

وكتب حمادة الحلو في منشور على "فيس بوك": "أبويا وأخويا وصاحبى وكل حاجة حلوة في حياتى الفنان الكبير محمد الحلو يحتاج إلى دعاء كل محبيه ليتحاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها، حيث قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة وتركيب دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين نسبة فوق 80٪؜، يارب اشفيه شفاء لا يغادر سقما".

وحل محمد الحلو مؤخراً ضيفاً على برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، على قناة ON ، وقال خلال الحلقة إنه وعلى الحجار والكينج محمد منير كانوا دائما مع الموسيقار بليغ حمدى سواء في مكتبه أو بيته ، وهو شخص طيب وكريم وعبقرى وتحس إنه طفل، ودائما يقول لى: "انت شبهى بالظبط".

وأضاف:" الفنانة وردة كانت بتقول عليا ابنها الكبير، وبتحب تسمع منى في يوم وليلة وتكلم محمد عبد الوهاب وتقوله اسمع محمد، وبتشرف إن أقول عليها زى أمى ، كانت بتقول للناس خدوا من وقتى بس اسمعوه".