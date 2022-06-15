حريق في منزل محمد هنيدي.. وأسرته تنجو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري محمد هنيدي عن تعرض منزله بمنطقة الدقي لحريق.

ونشر محمد هنيدي، عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي صوراً لآثار الحادث، حيث اندلعت النيران بجوار أحد أجهزة التكييف.

وكتب هنيدي: “الحمد لله بيتي ولع فجأة، بس الحمد لله إن ربنا حفظنا وحفظ الأسرة، وإنها جت على قد كده، ولحقناها بدري”.

ولم يحدّد محمد هنيدي سبب نشوب الحريق، وتلقى آلاف التعليقات عقب دقائق من نشره الصور، حيث حرص متابعوه على أن يطمئنوا على صحته وصحة أسرته.

على جانب آخر، كان النجم محمد هنيدي قد كشف عن صورة جديدة له من داخل المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة بالأراضي المقدسة، وذلك خلال وجوده بالسعودية على هامش عرض مسرحيته “سلام مربع”، ضمن فعاليات موسم جدة.

ونشر هنيدي الصورة عبر حسابه على “إنستغرام”، وعلق بكلمات من أنشودة مدح النبي، قائلاً: “‏كل القلوب إلى الحبيب تميل.. ومعي بذلك سائق ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمداً.. صارت قلوب العاشقين تميل، صلوا على الحبيب”.

جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي انتهى، مؤخراً، من تصوير مشاهد فيلم “الجواهرجي” من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، ويشاركه البطولة منى زكي، أحمد السعدني، لبلبة، الفنان الراحل أحمد حلاوة، ريم مصطفى، عارفة عبدالرسول وتارا عماد.