شكرا لقرائتكم خبر عن "عاشق وحدث بالقاهرة والمطاريد" .. أفلام جديدة لـ أحمد حاتم فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان أحمد حاتم، انتعاشة فنية سينمائية، حيث يشارك فى 3 أفلام سينمائية دفعة واحدة فى 2022، وتأتى تلك الأفلام متنوعة من حيث المضمون والقصة والشخصيات، وخلال السطور التالية، نرصد الأفلام التي يشارك فيها أحمد حاتم وهى كالتالى:

فيلم "حدث بالقاهرة"

يشارك أحمد حاتم في بطولة فيلم حدث بالقاهرة، إذ يجسد خلال الفيلم دور وكيل نيابة يُحقق فى جريمة قتل يتهم فيها بالصدفة أحد أفراد عائلته، الفيلم من تأليف عُمر جمال، وإخراج أحمد عبد الله صالح ويشارك في بطولته بيومى فؤاد، وسوسن بدر، و معتز هشام، وأحمد عزمى، وعمرو صحصاح، ويوسف وائل نور، وعمر رزيق، وحسن مالك، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

فيلم "عاشق"

وينتظر أحمد حاتم ايضاً طرح فيلم "عاشق" الذى انتهى مؤخراً من تصويره مع الفنانة أسماء أبو اليزيد، ويقدم حاتم خلال أحداث الفيلم

دور طبيب في إحدى المصحات المعالجة للإدمان، ويرتبط بقصة حب مع إحدى المريضات بالمصحة، و التى تجسد دورها الفنانة أسماء أبواليزيد، حيث تلعب دور مُدمنة، ويُحاول أحمد حاتم علاجها حتى تصل إلى مرحلة التعافى من الإدمان، الفيلم من بطولة أحمد حاتم، وأسماء أبواليزيد، ومحسن محيي الدين، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.

فيلم المطاريد

فيلم "المطاريد" يستعد أحمد حاتم حالياً لتصوير فيلمه الجديد "المطاريد" والذى يشارك في بطولته كلا من إياد نصّار، و تاراعماد، و محمد محمود، و محمود حافظ، و محمود الليثي، و محمود البزاوي، و حسن مالك، و طه الدسوقي، ومصطفى غريب، ومحمد مولى و محمود السيسي، من تأليف صلاح الجهينىن واخراج ياسر سامى ، و تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، حيث يضم نادى كرة القدم عدد من اللاعبين والذى يسجد شخصياتهم عدد من الفنانين.