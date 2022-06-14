شكرا لقرائتكم خبر عن الراحلة دلال عبد العزيز من كواليس "تسليم أهالى" قبل عرضه فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة دلال عبد العزيز خلال موسم عيد الأضحى السينمائى المقبل، من خلال فيلم "تسليم أهالى" بطولة ابنتها النجمة دنيا سمير غانم والفنان هشام ماجد، وهو العمل الذى ينافس بقوة فى موسم عيد الأضحى.



دلال عبد العزيز فى تسليم أهالى



دلال عبد العزيز فى تسليم أهالى



دلال عبد العزيز فى تسليم أهالى

وتظهر الفنانة دلال عبد العزيز ضمن أحداث الفيلم، حيث انتهت الراحلة من تصوير أحداث دورها بفيلم "تسليم أهالى" قبل إصابتها بفيروس كورونا وتدهور حالتها الصحية حتى وفاتها فى شهر أغسطس الماضى.

وتجسد الفنانة دلال عبد العزيز ضمن أحداث فيلم "تسليم أهالى"، دور موظفة فى مصلحة الشهر العقارى، وتقع فى قصة حب مع الفنان بيومى فؤاد فى إطار كوميدى، داخل أحداث الفيلم .

فيلم "تسليم أهالي" بطولة النجمة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد ممدوح ولوسى من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى من إنتاج شركتى سينرجى وروزناما.

فيلم "تسليم أهالى" يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة.