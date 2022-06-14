شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ووائل كفورى يحييان حفلاً غنائيًا بالغردقة أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطربان إليسا وائل كفورى حفلا غنائيا في مدينة بالغردقة، وذلك أول يوليو المقبل، وتأتى الحفلة بعد نجاح حفلهما الغنائي الذي أحياه الثنائي مؤخرا في جدة وحمل الحفل شعار كامل العدد، وأطلقت الشركة المنظمة البوستر الدعائي للحفل الذي جمع إليسا ووائل كفوري ومن المقرر أن يقدما خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور.

ويحيى النجم اللبناني وائل كفورى، حفلا غنائيا فى قطر، يوم الجمعة الموافق 17 يونيو الجارى، ويعتبر هذا الحفل هو الثانى له فى قطر بعد أن تألق فى حفله الأول هناك شهر مايو الماضى، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية، بمناسبة موسم الصيف.