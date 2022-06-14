روجينا تطلب الدعاء من الجمهور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:54 مساءً - طالبت الفنانة ” روجينا ” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بالدعاء لوالدتها حيث تخضع لعملية جراحية دقيقة في المخ .

ونشرت روجينا في منشور لها صورة تجمعها بوالدتهاظهرت بها وهي تحتضنها .. وكتبت في تعليقها عليها : ” دعواتكم لأمى بتعمل عملية دقيقة فى المخ ” .

وتابعت : ” اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَأسَ اشْفِهِا وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ” .