شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة ميرفت كمون عضو لجنة تحكيم بمهرجان الفيلم الشرقى الدولى بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك المخرجة والكاتبة ميرفت كمون في عضوية لجنة تحكيم الأفلام القصيرة ، بمهرجان الفيلم الشرقي الدولي بجنيف " International Oriental Film Festival of Geneva " وتضم اللجنة كل من السينمائيين (سارة الحميد وخالد مقدور ) .

كانت المخرجة والكاتبة ميرفت كمون قد شاركت في مهرجان الأقصر للسينما الافريقية في دورته الحادية عشر بكتاب عن المخرج المصري الكبير شادي عبد السلام بعنوان " التاريخ والشعر في سينما شادي عبد السلام " والتي سلطت الضوء من خلاله على شغفه بالحضارة المصرية القديمة، وعناصرها البارزة في أفلامه، فتجربة فيلم "المومياء" هى بحق تجربة فريدة فى السينما المصرية والعربية والعالمية، ولم يحدث أن اقترب فيلم مصرى من الحضارة الفرعونية مثلما فعل شادى.

الدورة الـ 17 من مهرجان جنيف تحتفي بالمقاومة النسائية، وتتولى الرئاسة الشرفية للدورة الكاتبة اللبنانية جمانة حداد، المهرجان يقدم 3 مسابقات، وهي المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة التي تقدم لجنة تحكيمها الجائزة الذهبية فيما تمنح لجنة المسابقة الدولية للأفلام القصيرة الجائزة الفضية، لجنة التحكيم الثالثة والمكونة من طلبة مدارس، ستختار الفائز بالجائزة الذهبية في فئة الأفلام القصيرة

يشارك في المهرجان أكثر من خمسين فيلما وفي قسم البانوراما، سيقدم المهرجان من خلال عروض خاصة، أعمالا متنوعة ومتميزة، مؤثرة، شاعرية، تعزف على وثر العواطف الإنسانية.