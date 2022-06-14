في مفاجأة تكشفها لأول مرة .. ريم مصطفى : ” اتجوزت وأنا عندي 19 سنة .. ومطلقة وعندي ولدين “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 02:51 مساءً - حلت الفنانة ” ريم مصطفى ” ضيفة مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” ببرنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة ON في لقاء تحدثت به عن عدد من الأمور التي تخص حياتها الشخصية والفنية .

فكشفت ريم مصطفى خلال اللقاء عن أنها كانت قد تزوجت وهي بعمر ال 19 .. وانفصلت عن زوجها بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات ومثمرا عن إنجاب ولدين .

فقالت الفنانة المصرية : ” في حاجات كتير الناس متعرفهاش عني .. أنا اتجوزت قبل كده ومطلقة وعندي ولدين (عمر وعلي) .. اتجوزت صغيرة جدا كان عندي 19 سنة ” .

وتابعت : ” كانت تجربة مهمة علمتني إن أهم حاجة إزاي تختاري شريك حياتك .. وحظي كويس إن أبو ولادي إبن ناس ومحترم وتربطني بيه علاقة صداقة واحترام قوية جدا ” .

وأضافت ريم مصطفى مشيرة إلى سبب انفصالها عن زوجها : ” سبب الطلاق إننا كنا مختلفين عن بعض تماما .. ونفسي الناس تفهم إن الطلاق مش معناه نفرج الناس علينا ” .