كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 02:51 مساءً - حلت الفنانة ” ريم مصطفى ” ضيفة مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” ببرنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة ON في لقاء تحدثت به عن عدد من الأمور التي تخص حياتها الشخصية والفنية .
فكشفت ريم مصطفى خلال اللقاء عن أنها كانت قد تزوجت وهي بعمر ال 19 .. وانفصلت عن زوجها بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات ومثمرا عن إنجاب ولدين .
فقالت الفنانة المصرية : ” في حاجات كتير الناس متعرفهاش عني .. أنا اتجوزت قبل كده ومطلقة وعندي ولدين (عمر وعلي) .. اتجوزت صغيرة جدا كان عندي 19 سنة ” .
وتابعت : ” كانت تجربة مهمة علمتني إن أهم حاجة إزاي تختاري شريك حياتك .. وحظي كويس إن أبو ولادي إبن ناس ومحترم وتربطني بيه علاقة صداقة واحترام قوية جدا ” .
وأضافت ريم مصطفى مشيرة إلى سبب انفصالها عن زوجها : ” سبب الطلاق إننا كنا مختلفين عن بعض تماما .. ونفسي الناس تفهم إن الطلاق مش معناه نفرج الناس علينا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر في مفاجأة تكشفها لأول مرة .. ريم مصطفى : ” اتجوزت وأنا عندي 19 سنة .. ومطلقة وعندي ولدين “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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