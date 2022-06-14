شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق منازل النجوم محمد هنيدي آخرهم .. "العين صابتهم ورب العرش نجاهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستحوذ المشكلات التي يتعرض لها نجوم الفن لكثير من الاهتمام خاصة مع تزايد نجومية وشعبية الفنانين، لذا يحرص الجمهور على متابعة نجومه المفضلين والتعرف علي آخر أخبارهم، لكن مع الأسف في بعض الأحيان تكون تلك الأخبار ليست عن عمل جديد وإنما عن مصيبة يتعرض لها أهل الفن، وربما الحرائق هي أشهر تلك المصائب التي تعرض لها أهل الفن ربما مثلهم مثل غيرهم من المواطنين ولكن لشهرتهم تكتسب تلك الحوادث الكثير من الشهرة والإهتمام.

وشهد منزل النجم محمد هنيدى فجر اليوم الثلاثاء اشتعال النيران فى منزله، حيث كتب الفنان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله .. بيتى ولع فجأة .. بس الحمد لله إنه ربنا حفظنا وحفظ الأسرة وأنها جيت على قد كدة، ولحقناها بدرى".

أيضا الفنان شريف منير كان قد أعلن نشوب حريق بإحدي غرف منزله في المقطم منذ فترة، وذلك في ظل عدم تواجده بالمنزل لارتباطه بتصوير أعمال فنية، ولكن كانت تتواجد بالمنزل زوجته وابنته، ونشر شريف منير صور تظهر الحريق عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "الحمدلله .. قدّر ولطف .. سيجارة إترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت .. شبت حريقة .. والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق".

وتابع: "الحمدلله قدر الله وما شاء فعل وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي و بنتي اللي كانوا لوحدهم في البيت ..لإني بصور من 7 صباحاً وده حصل وأنا مش موجود".

سهير رمزي تعرض منزلها لاشتعال النيران منذ فترة بسبب الدفاية، في وقت سابق وقالت وقتها أن الحريق التهم الجزء الذي تواجدت فيه الدفاية، ولكنه لم يصل إلى باقي أجزاء المنزل، وأن الخسائر قليلة: «الحمدلله ان الموضوع جه على أد كده».

فيما سبق وكشفت الفنانة منة فضالى، عن تعرض منزلها لحريق مروع، وتعرضت والدتها لحروق فى يديها على إثره، حيث نشب الحريق فى مطبخ المنزل، وكتبت منة، فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "الحمد لله قدرالله وما شاء فعل.. كنا هنموت.. المطبخ ولع باللى فيه.. وأمى أيديها اتحرقت الحمد لله الحمد لله".



نشوب حريق في منزل منة فضالي



خسائر حريق بمنزل منة فضالي



منة فضالي تنجو من حريق بمنزلها



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حريق بمنزل منة-فضالي



حجم الدمار فى منزل شريف منير



أثار الحريق فى منزل شريف منير



أثار عمليات إطفاء الحريق فى منزل شريف منير



حريق فى منزل شريف منير

حريق بمنزل سهير رمزي



حريق بمنزل هنيدي