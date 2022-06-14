شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يتعاون مع شيرين عبد الوهاب فى عمل جديد: هتسمعوا أحلى أغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، عن تعاون جديد يجمعه مع النجمة شيرين عبد الوهاب، حيث نشر صور مع شيرين وفريق العمل من خلال حسابه على "فيس بوك"، وعلق عليها "إن شاء الله هتسمعوا أحلى أغانى مع شيرين".

وعلى جانب آخر، انتهت النجمة شيرين عبد الوهاب، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "عودتنى الدنيا"، من كلمات أحمد المالكى، وألحان تامر عاشور، ومن المقرر طرحها قريبًا عقب وضع اللمسات النهائية عليها.

وأحيت مؤخرًا النجمة شيرين عبد الوهاب حفلاً كبيرًا فى أبو ظبي، مؤخرًا، واستقبلها جمهور الإمارات استقبالاً خاصًا، وتفاعل مع أغنياتها طوال الحفل الذى رفع لافتة كامل العدد.

ويأتى الحفل بعد النجاح الكبير الذى حققته شيرين بأغنيتها يا معافر التى حققت ملايين المشاهدات وكانت من أهم وأنجح أغنيات رمضان، وهو الحفل الذى يجتمع القيصر كاظم الساهر والنجمة شيرين عبد الوهاب فى حفل واحد بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب التريند خلال الأيام الماضية، بعد ظهورها من جديد فى إحياء أحد الأفراح، بعد غياب استمر لأكثر من 6 سنوات بعيدة عن المشاركة فى المناسبات الخاصة، وسرعان ما حظى ظهورها المميز على تفاعل كبير من قبل جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.