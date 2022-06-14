شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور لابنى ريم مصطفى بعد حديثها عنهما فى "كلمة أخيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمت الفنانة ريم مصطفى، الجمهور بالحديث عن حياتها الشخصية لأول مرة خلال لقاءها فى برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على قناة ON، حيث كشفت أنها تزوجت سابقاً فى سن 19 عاما واستمر زواجها 10 سنوات وانفصلت عن زوجها ولديها منه ولدين عمر وعلى.

وتعد هذه المرة الأولى التى تتحدث فيها ريم مصطفى عن زواجها وإنجابها ولدين، إلا أن ما يعرفه الجمهور أن ريم ظهرت مع ابنيها عمر وعلى فى مناسبة واحدة فقط قبل 5 سنوات وتحديداً عام 2017، وذلك فى عزاء والدها الراحل حيث ظهر ابنيها بجانبها أثناء تلقى واجب العزاء.

ريم مصطفى يعرض لها حاليا مسلسل "الثمانية" مع أسر ياسين وخالد الصاوى وتأليف تركى أل الشيخ وإخراج أحمد مدحت ويشارك فى بطولته محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، حنان سليمان، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، ومشاركة عدد آخر من النجوم كضيوف الشرف، والعمل يعرض على احدى المنصات الرقمية.

ريم مصطفى قدمت في رمضان الماضى، مسلسل "suits بالعربى" الذي شاركت فى بطولته إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

وتستعد ريم للعودة إلى نشاطها الفنى مجدداً خلال الأيام المقبلة، حيث تنتظر استئناف تصوير مسلسلها الجديد "دوبامين" المكون من 15 حلقة، والذي صورت منه المشاهد الأولى قبل شهر رمضان الماضى، وهو تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى كلاً من محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، بسنت شوقى، وعدد آخر من الفنانين الشباب.



ريم مطصفى مع ابنها فى عزاء والدها عام 2017



ريم مصطفى مع ابنيها فى اول ظهور مع ابنائها



ريم مصطفى وابنيها فى عزاء والدها عام 2017