شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد زبيدة ثروت.. حكاية إعجاب بيليه بقطة السينما المصرية من أول نظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الثلاثاء الـ 14 من يونيو مع ذكرى ميلاد الفنانة زبيدة ثروت التي تعتبر من أهم نجمات السينما المصرية، وواحدة من أجمل الفنانات على مستوى العالم ممن تميزوا بجمال شديد، أسر قلوب الكثيرين ومنهم اسطورة كرة القدم البرازيليه بيليه، وفقاً لما روته بنفسها أثناء حلولة ضيفة على برنامج تليفزيوني عام 2005 تطرقت فيه لكواليس الأمر.



بيليه وزبيدة ثروت

فقد ذكرت إنها قابلته في حفل بالكويت بسبعينات القرن الماضى، ولأن كرة القدم لم تكن من أولوياتها فلم تتعرف على اللاعب البرازيلي برغم التقاط الصور معًا، والذى كان يتواجد بنفس الحفل.

وأضافت أنه عبر عن إعجابه الشديد لها حينما قام بإلباسها طوق من الورد، وما أن عادت إلى القاهرة حتى وجدت اتصالاً منه على تليفونها، وختمت كلامها حول قصتها مع بيليه بأنها لم تكن تعلم هل هو صادق فى علاقتهما أم لا إلا أن تلك العلاقة لم تتطور لأكثر من ذلك.

ورحلت زبيدة ثروت عالمان عام 2016 عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، فقد أُصيبت بسرطان الثدي، وبسبب شراهتها في التدخين، أصيبت أيضًا بسرطان الرئة