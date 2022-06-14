شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون الفنانة الشاملة تحتفل بعيد ميلادها اليوم مع مواليد برج الجوزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الثلاثاء 14 النجمة سيمون بعيد ميلادها فهي تنتمي لبرج الجوزاء بما يحمله من صفات كثيرة منها الذكاء والمرح والإبداع والكرم والتمرد، ويشاركها في ذلك البرج سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي تتمني تقديم مسلسلاً عنها.

سيمون نجمة شاملة وفنانة متعددة المواهب، خاضت تجارب فنية متنوعة، وتتشابه مع الفنانة شادية في النجاح الثنائي في مجالين (الغناء والتمثيل) بنفس الدرجة من الاحترافية، وهي قلما تجدها فى فنان يتألق ويبدع في مجالين بنفس القدر من النجاح.

سيمون تصنع بهجة وهي تغني علي خشبة المسرح وحفلها الأخير بساقية الصاوي أكد علي ذلك فهي مطربة لها بريق وطريقة مميزة ليس لها مثيل علي الساحة، كما أنها كانت متفردة عندما دخلت مجال التمثيل ووقفت أمام عظماء هذه المهنة بداية من فاتن حمامة والمخرج خيري بشارة في "يوم حلو ويوم مر"، ثم عمرو دياب وخيرى بشارة مرة أخرى في "أيس كريم في جليم"، ومع صلاح السعدني في "حلم الجنوبي".



سيمون

ذروة تألقها كان مع النجم الكبير محمد صبحي في الثلاثية المسرحية (كارمن ولعبة الست وسكة السلامة) ومسلسل "فارس بلا جواد"، فسيمون في أي ظهور لها علي الشاشة أو علي المسرح يكون لها طلة ساحرة فهي تمتلك كاريزما وحضور بدون أن تتكلم، فملامح وجهها معبرة ومنحوتة ببراعة فنان.