بعد أيام على احتفالها باليوبيل البلاتيني.. ملكة بريطانيا تحقق انجازاً جديداً!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصدت الملكة إليزابيث الثانية، إنجازاً جديداً لتصبح ثاني أطول ملوك العالم الحديث جلوساً على العرش وذلك بعد أيام على احتفالها باليوبيل البلاتيني.

وكانت الملكة إليزابيث قد حطمت الرقم القياسي في الجلوس على عرش بريطانيا في العام 2015، عندما تخطّت رقم جدتها الملكة فيكتوريا التي حكمت لمدة 63 عاما.

وقد تفوّقت ملكة بريطانيا على ملك تايلاند، بوميبول أدولياديج، الذي تولى العرش لمدة 70 عاما و126 يوماً بين عامي 1946 و2016.

ولا يزال لويس الرابع عشر، ملك فرنسا، صاحب المدة الأكبر في الجلوس على العرش، إذ حكم 72 عاما بين عامي 1643 و1715.