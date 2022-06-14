أديل.. هل تستعدّ لتصبح أماً من جديد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ حبيب أديل الجمهور بتصريحه الأخير الذي أعرب فيه عن استعداده الكامل ليصبح والدًا للمرّة الرّابعة.

أعلن الوكيل الرّياضي ريتش بول في 10 حزيران (يونيو) خلال مقابلته مع محطّة “E! News” عن شغفه بأن يخوض تجربة الأبوّة بطريقةٍ مختلفة هذه المرَّة، موضحًا أنّه أصبح أبًا في سنٍّ صغيرةٍ جدًا، وأنّه ربّى 3 أطفال. وأكّد أنّ نهجه في التّربية الآن سيختلف تمام الاختلاف عن المرة الأولى.

واعترف بول: “كأبٍ شاب! إنشاء عمل تجاري وتطويره هو أمر صعب جدًا. لكن، باعتباري الآن أبًا أكبر سنًا، لو كان لدي المزيد من الأطفال، لكنت أبًا مختلفًا. إنني أتطلّع إلى أن أكون أبًا مختلفًا”.

وأوضح أنّه يقدِّر تجربة الأبوة التي خاضها في سنٍّ صغيرةٍ، كما تعهّد بأن يكون أبًا صبورًا أكثر في المرّة المقبلة.

وأضاف: “في معظم الأحيان، وأنت تطوّر مشروعك التّجاري، تنشغل، وتتنقَّل فيكبر أطفالك بلمح البصر. ثمّ، كما تعلم، يبدأون بالسّير، وركوب الدّراجة ويركضون ويتقلّبون. وهنا المشكلة!”.

وتابع: “كما تعلم، لدي ابنة ترتاد الكلّية. كنت أبًا صغيرًا جدًّا، لكن الآن، عمري مختلف وأنا أعيش فترة مختلفة من حياتي ووضعي اختلف. أنا حقًّا أتطلّع إلى أن أكون أبًا أكبر”.

يُذكر أن بول (40 عامًا) وآديل (34 عامًا) قد أعلنا عن علاقتهما من خلال صورةٍ نشرتها المغنية على “أنستغرام” في شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2021 بعدما ظهرا سويًّا للمرَّة الأولى في إحدى مباريات الدّوري الأميركي للمحترفين في شهر تموز (يوليو) من العام عينه.

تجدر الإشارة إلى أنّ النَّجمة قد أنهت طلاقها من رجل الأعمال البريطاني سيمون كونيكي في نيسان (أبريل) من عام 2019، وهي تشاركه حضانة ابنها البالغ من العمر 9 سنوات.

ولا بدّ من ذكر أنَّ آديل سبق وصرَّحت أكثر من مرَّة عن رغبتها في إنجاب طفلٍ ثانٍ. فهل ستتحقق أمنيتها؟