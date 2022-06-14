اتهام كيفن سبيسي بارتكاب جرائم جنسية بحق رجال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت الشرطة البريطانية اليوم الإثنين إنها وجهت اتهامات للممثل كيفن سبيسي، الحاصل على جائزة الأوسكار، تتعلق بمزاعم قديمة عن ارتكابه جرائم جنسية، وإن من المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الخميس.

وفي الشهر الماضي أعطى مدعون الإذن بتوجيه الاتهامات إلى سبيسي (62 عاما) عن أربع وقائع اعتداء جنسي على ثلاثة رجال وتهمة إضافية تتعلق بجعل شخص ينخرط في نشاط جنسي كامل دون رضاه.

وتقول الشرطة إن الاعتداءات المزعومة وقعت بين مارس آذار عام 2005 وأبريل نيسان عام 2013 واستهدفت رجلا في الأربعينات من عمره الآن ورجلين كل منهما في الثلاثينات من العمر حاليا.

وأضافت شرطة العاصمة لندن “من المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية الساعة العاشرة صباحا (0900 بتوقيت غرينتش) يوم الخميس 16 يونيو”.

وأكدت الشرطة توجيه الاتهام إلى سبيسي عن الوقائع الخمس التي أذنت خدمة الادعاء الملكية البريطانية بتوجيه الاتهام إليه بشأنها حال إلقاء القبض عليه.

وقال سبيسي، الحائز على الأوسكار عن يوجوال ساسبكتس (المشتبه بهم المعتادون) وأمريكان بيوتي (الجمال الأمريكي) في التسعينات، إنه مستعد للدفاع عن نفسه في بريطانيا ويثق بأنه سيثبت براءته.

وكان سبيسي يوما ما من كبار نجوم هوليوود لكنه توارى عن الأنظار إلى حد بعيد منذ اتهامه بسوء السلوك الجنسي قبل خمسة أعوام.

ففي نوفمبر تشرين الثاني 2017، قال مسرح أولد فيك في لندن إنه تلقى 20 زعما منفصلا من 20 رجلا عن سلوك غير لائق ارتكبه سبيسي خلال مخالطتهم له على المسرح أو بسببه بين عامي 2005 و2013.

وتم منعه من المشاركة في المسلسل التلفزيوني هاوس أوف كاردس (بيت البطاقات) كما استُبعد من فيلم أول ذا موني أوف ذا وورلد (كل أموال العالم) بعد ظهور اتهامات سوء السلوك الجنسي على السطح.