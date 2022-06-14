بلقيس تحتفل مع جمهورها.. “مليون مشاهدة وأكثر لـ ونتدلع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة بلقيس فتحي مع الجمهور بتحقيق أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “ونتدلع” أكثر من مليون مشاهدة بعد يومين فقط من صدورها على قناتها بموقع “يوتيوب”.

ونشرت بلقيس عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تم تصميمه خصيصًا لهذه المناسبة وعلّقت قائلةً: “مليون مشاهدة واكثر ل ونتدلع”.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج محمد سامي، وهي ثاني أغنيات بلقيس باللهجة المصرية، بعد أن قدمت العام الماضي أغنية “دبلوماسي” مع عزيز الشافعي أيضًا.

يذكر أن فيديو كليب “ونتدلع” حمل توقيع المخرج محمد سامي الذي قدّم بلقيس بصورة جديدة من خلال جرعة عاليّة من المشاعر تضمنها العمل المصوّر من خلال رسالة هادفة حيث تؤدي فيه بلقيس دور فتاة تهتم بوالدها الذي يحتاج إلى عناية دقيقة بسبب وضعه الصحي وعدم قدرته على السير.