“غوغل” ستدفع 118 مليون دولار في تسوية قضائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المقرر أن تدفع شركة “غوغل” 118 مليون دولار في تسوية دعوى قضائية ضد التمييز بين الجنسين تضمّ حوالي 15500 امرأة.

وفي التّفاصيل، فبدأت الدعوى في العام 2017 عندما قدمت ثلاث نساء شكوى، متهمة شركة غوغل بدفع أجور منخفضة للموظفات.

وأشارت الدعوى إلى وجود فجوة في مجموع الأجور بنحو 17 ألف دولار. كما أفادت أيضاً بأن “غوغل” تعطي النساء رواتب وظيفية أقل مقارنة بنظرائهنّ من الرجال.

وفي هذا الإطار، قال متحدث باسم “غوغل” تعليقا على الحكم: “نحن نؤمن بشدة بإنصاف سياساتنا وممارساتنا. لكن بعد نحو 5 سنوات من الدعوى القضائية، اتفق الطرفان على حل المسألة ويسعدنا أن نتوصل إلى هذا الاتفاق”.

وبحسب موقع “ذا فيرج”، فإنّ شروط التسوية لا تزال بحاجة إلى الموافقة من قبل القاضي في جلسة الاستماع التي ستُعقد في 21 حزيران.