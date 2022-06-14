شكرا لقرائتكم خبر عن 389 مليون دولار لفيلم Jurassic World: Dominion حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Jurassic World: Dominion إلى 389 مليونا و121 ألف دولار فى شباك التذاكر العالم منذ طرح العمل يوم 10 يونيو الجارى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

وانقسمت إيرادات فيلم Jurassic World: Dominion بين 143 مليونا و370 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و245 مليونا و751 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم.

ويظهر كريس برات الذي يشارك في Jurassic Park للمرة الثالثة بصفته حارس اللعبة الذي تحول إلى بطل أوين جرادى - وهو يتحدث إلى كولن تريفورو، فى الصورة، بينما كان عمر ينظر إليه، وبدى الثلاثى منهمكين فى نقاش حول المشهد، على متن سفينة متهالكة المظهر، حيث يتم تصوير مشهد الإبحار تحت بعض الأنفاق، وذلك وفقًا لما نشره موقع "Empire".

وتمت تسمية القارب باسم Fair Spanish Lady على ما يبدو إشارة إلى المخلوق الكلاسيكى لمخرج Jurassic Park الأصلي Steven Spielberg وهو الفيلم الذي عرض في عام 1975، ويأتى هذا فيما سبق وأعلنت شركتا Universal و Amblin Entertainment عن تأجيل طرح فيلم Jurassic World: Dominion، من 11 يونيو 2021، إلى العام 2022، وذلك بعد تأخير الإنتاج واستمرار حالة عدم اليقين وسط جائحة فيروس كورونا المستمر.

وكان موقع فارايتى، قد كشف عن قيام الشركة المنتجة لفيلم Jurassic World: Dominion بتخصيص وحدة صحية كاملة ستقوم بمرافقة طاقم العمل أثناء تصوير الفيلم في المملكة المتحدة، وأوضح الموقع أن الوحدة الصحية ستكون مسئولة عن الكشف الدوري علي طاقم العمل والحفاظ علي صحتهم والإطمئنان لعدم وجود أي عدوي بفيروس كورونا أثناء العمل، وحرصت الشركة المنتجة علي وضع شرط ارتداء الكمامة كأساس لبدء العمل خاصة للأشخاص ممن لا يقفون أمام الكاميرات.

Jurassic World: Dominion واحد من أبرز الأفلام المنتظرة لما لها من شعبية كبيرة لدى الجمهور، ولكن شركة Universal أوقفت التصوير حيث كان العمل يصور منذ شهر فبراير فى لندن لكن الفيروس وتفشيه فى البلاد أوقف التصوير.

الفيلم من بطولة دانييلا بينيدا، وبرايس دالاس هوارد، وكريس برات، وديشن لاكمان، ولورا ديرن، وجيك جونسون، وسام نيل، وجيف جولدبلوم، وجاستيس سميث، وعمر سى، وسكوت هيز، وديواندا وايز، وإيزابيلا سيرمون، ومامودو أثى.