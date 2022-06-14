شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم براد بيت Bullet Train في مصر 4 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السينمائي في مصر، فيلم براد بيت Bullet Train يوم 4 أغسطس المقبل، وهو الفيلم الذي يدور حول Ladybug القاتل الذى يقرر التخلي عن الحياة ولكن يتم اختياره من قبل معالجته ماريا بيتل من أجل الحصول على حقيبة في قطار سريع متجه من طوكيو إلى موريوكا، وعلى متن القطار يوجد مجموعة من القتلة الذى بمجرد دخولهم يكتشفون أن أهدافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض.

فيلم Bullet Train من إخراج ديفيد ليتش، والفيلم المقتبس عن رواية Maria Beetle تأليف الكاتب الياباني كوتارو إيساكا، وبطولة النجمين براد بيت وساندرا بولوك، ومن المفترض أن تلعب ساندرا دور البطولة أمام براد لأول مرة، وتدور أحداثه داخل القطار السريع في طوكيو، والمتواجد على متنه 5 أشخاص من القتلة والذين تتضارب أهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.

وكان قد كشف موقع ديلى ميل، خلال تقرير، عن أحدث ظهور للنجم براد بيت من كواليس تصوير فيلمه الجديد Bullet Train، ووصف تقرير ديلى ميل الصور الذى تم رصدها للممثل العالمى على أنها جاءت خلال مشهد ليلى يقوم بتصويره براد بيت.

كما جاء هذا المشهد ضمن أحداث الفيلم الذى تم تصويره في لوس أنجلوس، حيث رصدت أعين الكاميرات براد بيت أثناء تجوله وهو يرتدى قبعة وجاكت، بالإضافة إلى إجرائه مكالمة تليفونية أثناء تصويره.