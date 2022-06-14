شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل على جزء جديد من سلسلة أفلام Ghostbusters.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سوني بدء العمل على جزء ثانى من فيلم Ghostbusters: Afterlife، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "collider"، ومن المتوقع أن يقوم أبطال الجزء الأول من العمل من الظهور في الجزء الجديد.

ويستكشف أبطال العمل في الجزء الجديد من عائلة Spengler، مغامرات جديدة ممتعة ومشوقة، كما كشف المخرج جيسون ريتمان عن الاسم المتوقع طرح العمل به وهو "FIREHOUSE"، في إشارة إلى مقر Ghostbusters الشهير من الفيلم الأصلي.

من المقرر أن يعود الفيلم الجديد إلى حيث بدأ كل شيء مع عودة عائلة Spengler إلى مانهاتن في مدينة نيويورك.

ودار فيلم Ghostbusters: Afterlife حول عند وصول أم عزباء وطفلاها إلى بلدة صغيرة، ويبدأون في اكتشاف علاقتهم بصائدي الأشباح الأصليين والإرث السري الذي تركه جدهم وراءه.

ويقوم كل من فين ولفارد، مكينا جريس، كاري كون، سيجورني ويفر، بيل موراي، دان ايكرويد، إرني هدسون، لوجان كيم، سيليست أوكونور، آني بوتس، أوليفر كوبر، ببطول الفيلم الجديد Ghostbusters: Afterlife

ودارت أحداث السلسلة الشهيرة الأصلية Ghostbusters حول ثلاثة علماء غريبى الأطوار يتم فصلهم من مراكزهم فى جامعة نيويورك بسبب دراستهم لعلوم ما وراء الطبيعة، فيقررون أن يشكلوا مجموعة لصيد الأشباح يقدمون فيها خدماتهم للناس مقابل المال.