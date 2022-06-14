شكرا لقرائتكم خبر عن "الحب فى زمن الكوليرا" يبدأ موسمه الثانى على مسرح الطليعة.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الموسم الثاني من العرض المسرحى "الحب في زمن الكوليرا" من إنتاج مسرح الطليعة بقيادة الفنان عادل حسان، غدًا الأربعاء 15 يونيو، وذلك بعد نجاح موسمه الأول جماهيريا، حيث يعرض على قاعة زكي طليمات ويبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

"الحب في زمن الكوليرا" تمثيل دينا أحمد، محمد فريد، شمس الشرقاوي، نسمة عادل، دينا السواح، محمد صلاح الدين، محمود البيطار، عصام الدين شرف، أبانوب لطفي، آية خلف، مي السباعي، وفاء عمرو قابيل، تأليف موسيقي وليد الشهاوي، أشعار حامد السحرتي ديكور مينا رضا، تصميم أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد ميزو، ماكياج وفاء محمد، تصميم إضاءة عز حلمي، فيديو مابينج محمد البدري، مخرج منفذ إنجي إسكندر، دراماتورج وإخراج السعيد منسي.

يذكر أن مسرح الطليعة يقدم في نفس الوقت علي قاعة صلاح عبد الصبور ، العرض المسرحي " ليلة القتلة" من تأليف خوزيه تريانا، تمثيل نشوى إسماعيل ، إيميل شوقي، مروج ، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء مؤنس، العرض من ترجمة فتحي العشري، أشعار عوض بدري، موسيقى و ألحان أحمد حمدي رؤوف، ديكور و أزياء سماح نبيل، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن.