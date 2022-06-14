علي الحجار يحتفل مع أفراد عائلته: شاهدوا جمال أولاده في ظهور نادر.. وشبه صادم بين إبنته الشابة ووالدتها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 05:43 صباحاً - نشر المطرب المصري علي الحجار على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة من إحتفاله بتخرج نجله الذي بدا نُسخة من والده في شبابه، كما شهدت تلك الصورة ظهور زوجته هدى طلعت وإبنته.
وبدت ابنة الثنائي الشابة بجمال ساحر في اللقطة التي جمعتها بأفراد عائلتها، وسارع الكثيرون الى تشبيه جمالها بوالدتها زوجة المطرب المصري.
ومن النادر أن ينشر على الحجار صورا لزوجته السادسة وولديهما حيث يحرصون على الإبتعاد عن الأضواء.
علي الحجار تزوج 6 مرات.. وهذا عمره الحقيقي
يُشار إلى أن علي الحجار، تزوج عدة مرات، لكن لم يكشف بشكل رسمي عن عدد زيجاته إلا في عام 2016، حينما وقع ضحية في مقلب رامز جلال، من خلال برنامج «رامز بيلعب بالنار»، حينما استفزه الأخير بالسؤال عن عدد زوجاته، قائلًا «5 ولا 6 ولا كام؟».
وكان رد فعل الفنان علي الحجار، هادئًا على تساؤل الفنان رامز جلال، فأكد له أنه تزوج 6 مرات، رزق منها بـ 7 أولاد، مشيرًا إلى أن لديه الآن زوجة واحدة فقط على عصمته منذ 15 عامًا.
وداعبه رامز جلال، متسائلًا عن كم النفقة التي يدفعها علي الحجار لزوجاته السابقات، فأكد أنه تقريبًا يدفع 40 ألف جنيه شهريًا نفقة لزوجاته.
علي الحجار: «زوجتي رتبت حياتي.. وبطلت كل الحجات الوحشة بسببها»
من ناحية أخرى، قال المطرب علي الحجار، إن زوجته السيدة “هدى طلعت” أضافت لحياته الكثير، وبسببها امتنع عن كل الأشياء الـ”مش كويسة”، مشيرا إلى أنه قبلها لم يكن لديه حساب في البنك.
وأضاف، خلال لقاء سابق له قائلا: “مكنتش بحوش ولا عندي رصيد في البنك، وهدى زوجتي هي اللي عملتلي رصيد في البنك، لما اتجوزتها من 19 سنة”.
وتابع: “كل اللي كان بييجي كان بيتصرف، وهي نظمت حياتي، لأن الفنان اللي فيا أكبر من الإنسان العملي، فأي فلوس تيجي بصرفها على الفن”.
وعن أفضل أغنية تحبها زوجته هدى، قال: “بتحب كل الأغاني بتاعتي، وممكن بتحب عارفة وانتي طلعتيلي منين”.
وكشف قصة سجادة أهدتها له زوجته عليها نوتة موسيقية، مشيرا إلى أن زوجته هدى طلب منه نوتة موسيقية لأغنية وهو يعرف جيدا أنها لا تهتم بالمزيكا، ولكنه أعطاها النوتة، وكان هذا قبل عيد ميلاده بـ3 أسابيع.
وذكر في عيد ميلاده فوجئ بسجادة كبيرة جدا، وعند فرشها وجد أن عليها نوتة موسيقية أغنية “يا طالع الشجرة”، والتي أعطاها إلى زوجته قبل عيد ميلاده بـ3 أسابيع.
ولفت “الحجار”، إلى أن الشركة التي صممت السجادة طلبت منها تصميم أكثر من سجادة وبيعها، ولكنها رفضت، لأن الفكرة خاصة بزوجها.يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك «نورت» وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر «نورت»
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كانت هذه تفاصيل خبر علي الحجار يحتفل مع أفراد عائلته: شاهدوا جمال أولاده في ظهور نادر.. وشبه صادم بين إبنته الشابة ووالدتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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