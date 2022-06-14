كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 05:43 صباحاً - أثارت مشهورة “تيك توك” تالا صفوان موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو وهي تخضع فيه لمكياج الفنانة السورية اصالة مؤكدة على انها تشبهها بشكل كبير.

وعلقت تالا صفوان على الفيديو كاتبة: “دايماً تشبهوني فيها وكنت ما اقتنع لكن بعد هالمقطع تاكدت اني اشبهها ومرة كمان

كانت هذه تفاصيل خبر ألاء صفوان تثير السخرية بعد خضوعها لمكياج اصالة: “تاكدت اني اشبهها ومرة كمان”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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