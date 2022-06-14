محمد هنيدي يطمأن محبيه بعد حريق كبير في منزله

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:50 صباحاً - كشف الفنان المصري محمد هنيدي عن تعرض منزله لحريق قبل قليل، حيث نشر عدة صور من منزله عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي مطمئنا جمهوره على سلامته وجميع افراد عائلته.

وكتب هنيدي في تغريدة عبر حسابه على تويتر :«‏الحمد لله.. بيتي ولع فجأة.. بس الحمد لله أن ربنا حفظنا وحفظ الاسرة وانها جيت على قد كدة ولحقناها بدري».

وتلقى هنيدي رسائل من عدد كبير من الجمهور والنجوم ومنهم نجلاء بدر التي علقت: “لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يحفظكم”، وكتبت الكاتبة فاطمة ناعوت: “قدّر ولطف. ربنا يحفظكم يا هنيدي. الحمد لله على السلامة”.