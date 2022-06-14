كان يعني من السمنة.. تسريب صورة صادمة لـ محمد حماقي قبل الشهرة.. لن تصدّقوا كيف كان شكله!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:50 صباحاً - صدم المتابعون بعد انتشار صورة للفنان المصري محمد حماقي قبل الشهرة، حيث اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بأكملها.

في التفاصيل، تم تسريب صورة قديمة جدًّا للفنان المصري محمد حماقي، حيث انصدم المتابعون بصورته هذه قبل الشهرة، والتي أثارت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبيّن أن حماقي كان وزنه أكثر من ذلك بكثير، وهو ما أثّر على شكله، ويمكن أنّه قد خضع لبعض عمليّات التجميل، إلّا أنّ هذا الأمر ما زال غير مؤكّدٍ تمامًا.

محمد حماقي قبل الشهرة

رأي مصطفى قمر فى تحول “حماقى” من كورال مع فرقته إلى نجم كبير

من ناحية أخرى، كشف النجم مصطفى قمر عن رأيه فى تحول النجم محمد حماقى من كورال فى فرقته الغنائية خلال فترة نهاية التسعينيات ليكون نجما غنائيا كبيرا له شعبية كبيرة ويحقق النجاحات بألبوماته الغنائية، مؤكدًا أنه يعتبر حماقى مثل أخوه الصغير ويراه مطربا كبيرا وسعيدا لما وصل إليه الآن.

محمد حماقي قبل وبعد

وروى “قمر” أن حماقى خلال فترة عمله فى فرقته كان طول عمره يغنى معانا لأن صوته جيد جدًا وخلال هذه الفترة كان دائم الحضور للأستوديو ويسجل بعض الكوبليهات بصوته، وأنا كنت أقوم بعمل كورال داخل الأغانى واستعنت به أكثر من مرة وكان متميزًا جدًا وأتذكر أنه غنى معى كوارل لأغنية “عينك واحشانى” وصوته تماشى معى جدًا ونفس الأمر بالنسبة لأغنية “حجا”.

وأشار قمر: “حماقى أثناء عمله في الفرقة معى أراد الغناء والكل كان يعلم ذلك، ولذلك جعلته يغنى أكثر من مرة صولو لايف في حفلاتى التي كنت أحييها سواء في المغرب أو تونس، وإلى الآن أقوم ببذل الأسلوب مع أعضاء كورال فرقتى لأني أعلم جيداً أن أصواتهم متميزة، وذلك لن يضرنى في شىء فإذا كان من خلفى يغنى جيدًا فلما لا أقدمه للجمهور وهذا لن يقلل منى لأنى أصبحت معروفا ومشهورا وسيعود بفائدة على العاملين معى”.

محمد حماقي يتألق بين جمهوره في حفل الأردن:

من ناحية أخرى، تألق الفنان محمد حماقي، بين جمهوره في حفله بالأردن، وشارك متابعيه مجموعه صور للحفل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ويذكر أن أقيم الحفل مساء يوم الجمعة بدولة الأردن بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

بدأ الحفل قويا حيث تزايدت أجواء الإثارة فبمجرد صعود حماقي علي خشبة المسرح مرددا لأغنية “نفسى أبقي جنبو” تعالت صيحات وهتافات استقبال الجمهور له.

بعدها حرص حماقي على توجيه التحية لكل أبناء الجنسيات العربية لحفاوة الإستقبال وبخاصة شعب الأردن قائلا: «رغم إني كنت موجود معاكم من كام شهر بس حقيقي وحشتوني جدا» .

وأشعل حماقي وصلات الرقص المتتالية على مدي قرابة الساعتين بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني الممتد لأكثر من 20 عاما منها زيها مين، لا ملامة، ما بلاش، من قلبي بغني، م البداية ، أحلى حاجة فيكي و هوا دا حبيبي .. بالإضافة إلى أغنيته الأخيرة “جمالها استثنائي”، التي حققت أكثر من 14 مليون مشاهدة في أقل من شهر منذ طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب“.

وفي ختام الحفل طالب الجمهور من حماقي عدم المغادرة وتقديم المزيد لكنه وعدهم بتكرار الحفل مرة أخرى في القريب العاجل.

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