كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:50 صباحاً - أثارت المشهورة السعودية ‏رهف القحطاني، الشهيرة باسم “وذ نكهة”، الجدل بعد كشفها عن سبب تفضيلها توظيف سكرتير رجل بدلا من السكرتيرة . وقالت رهف القحطاني خلال مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات: “ما أبغي سكرتيرة، ياختي البنات فيهم غيرة ..ما أدري ايش قومهم علي “. وتابعت: “يعني لو تصورني صورة حلوة حذفتها.. فبجيبلي رجال ما أبي بنت تصير سكرتيرة لي”. والغريب ان كلام رهف القحكاني لاقى موافقة من بعض البنات حيث كتبت احداهن: “و الله حتى انا اصرح المرأة عدوة المرأة ، و فعلا الدوام في مكان رجال فقط اريح بمليون مرة”. بينما علق اخر كاتبا: “انا جاهز اصير السكرتير والزواج ع سنة الله ورسوله”.

كانت هذه تفاصيل خبر خوف رهف القحطاني من “غيرة البنات” منها تدفعها للبحث عن سكرتير رجل!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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