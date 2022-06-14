شكرا لقرائتكم خبر عن ريان رينولدز وبليك ليفلى يعودان للظهور من جديد للمرة الأولى بسبب تايلور سويفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر كل من الثنائى بليك ليفلى وريان رينولدز من جديد للمرة الأولى منذ فترة طويلة إذ بدا الزوجان السعيدان في غاية الأناقة معًا، والابتسامة ترتسم على وجههما مثلما ذكر تقرير الديلي ميل خلال تقريره الأخير بشأنهما مؤكدًا أن الثنائى كان يستمتع بنزهة في شوارع مدينة نيويورك.

وأضاف التقرير أن الصور التى التقطت لهما جاءت بعدما حرصا على مشاهدة عرض لصديقتهما المغنية تايلور سويفت.



ريان وبليك ليفلى

ويعد أحدث أعمال ريان رينولدز فيلم The Adam Project، الذى طرح يوم 11 مارس الماضى، ووصلت مدته إلى ساعة و46 دقيقة، يقوم ببطولة فيلم The Adam Project كل من ريان رينولدز، مارك روفالو، جينيفر جارنر، كاثرين كينر، زوي سالدانا، لوسي جيست، ميلاني هوبيرت، ووكر سكوبل.



ريان وبليك

يدور فيلم The Adam Project حول شخص يدعى آدم ريد، البالغ من العمر 13 عامًا، وما زال حزينًا على الموت المفاجئ لوالده قبل عام، ولكنه دخل جراج منزله ذات ليلة ليجد طيارًا مصابًا مختبئًا هناك، ومن ثم اكتشف أن هذا الطيار الغامض هو النسخة القديمة لنفسه من المستقبل، والذى خاطر بكل شيء للعودة في الوقت المناسب في مهمة سرية.

وبالتالي يجب أن يشرعوا معًا في مغامرة في الماضي للعثور على والدهم، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وإنقاذ العالم، وبالتالي يجب على الثنائى آدم الصغير والكبير أن يتعاملوا مع فقدان والدهم، خاصة وأن لديهم فرصة لمداواة الجروح التي شكلتهم.

بالإضافة إلى التحدي المتمثل في المهمة، اكتشف آدامز أنهما لا يحبان بعضهما البعض كثيرًا، وإذا كانا سينقذان العالم، فسيتعين عليهما أولاً معرفة كيفية التعايش معا.