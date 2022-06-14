والدة داليا مصطفى تخطف الأنظار في صورة نادرة على السوشيال ميديا؛ نُسخة من إبنتها – لن تصدقوا الشبه بينهما!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يونيو 2022 02:43 صباحاً - حقق آباء المشاهير العرب شهرة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهورهم في صور عديدة بجانب نجومنا، حيث بدا الشبه واضح عند بعضهم فأعتبرهم الروّاد “نسخة طبق الأصل”.

وهذا ما حدث مع الفنانة المصرية “داليا مصطفى” حين قامت بنشر صورة نادرة لوالدتها الراحلة، إستذكرتها من خلالها، وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلّقت الفنانة على الصورة قائلة: “الله يرحمك يا امي ويغفرلك”، ولفتت صورة والدة الفنانة الانظار لشدة تشابها من جهة الملامح مع إبنتها، وانهالت عليها تعليقات المتابعين الذي دعوا لوالدة الفنانة بالرحمة.

داليا مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة جديدة:

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور “إنستجرام”.

ظهرت الفنانة داليا مصطفى، فى أحدث إطلالة بلوك جديد مرتدية بنطلون “مقطع” من الركبة وعليه تيشيرت اسود، وتركت شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها.

كما كشف الفنان شريف سلامة عن ردة فعل زوجته الفنانة داليا مصطفى على دوره في شخصية ”سيف الدندراوي” في مسلسل فاتن أمل حربي قائلاً: داليا مكنتش بحب أتفرج معاها على المسلسل كاتنت في كل مشهد بتعد تبصلي وأققلها مش معقول وكانت بتبقى مضايقة مني بجد” ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي هل كانت خايفة لحسن تتحول؟

قال خلال لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON”: مش بتحول لكن فيه بيفضل في أثر للشخصية الي بعملها وخاصة سيف وهي بتشوف بعض المعاملة مني في شخصية سيف او لغة جسد ممكن تضايقها حتى ولادي قالولي بابي إنت بتاكل كده ليه ؟ ” وعن الصفات المشتركة بين شريف سلامة وسيف الدندراوي.

يُذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل “الحرير المخملي” المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم “الحرير المخملي” من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورًا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي.

مسلسل “الحرير المخملي” بطولة مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وداليا مصطفى، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

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