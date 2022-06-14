شكرا لقرائتكم خبر عن "جونى ديب وأمبر هيرد" فيلم وثائقى يبرز محطاتهما من الحب للمحكمة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن قصة جوني ديب وأمبر هيرد ستظل تلقى ردود فعل واسعة، حيث تعتبر مادة ثرية لقطاع كبير ممن تابعوا المحاكمة بينهما، ووصفوها بمحاكمة القرن، لذلك طرحت منصة Hulu فيلم وثائقي بعنوان "من الحب إلى الكراهية" يعكس العلاقة بينهما وأبرز محطاتها.

ويتطرق الفيلم إلى لقطات حقيقية لهم أمام عدسات المصورين، و أجزاء من حواراتهما مع البرامج التلفزيونية حول القضايا بينهما.



امبر هيرد وجونى ديب

ويبرز العمل كيف تحولت علاقة جوني ديب وأمبر هيرد من الحب إلى الدمار النفسى لكليهما؛ وأكثر اللحظات إثارة في المحاكمة من خلال المقابلات والتقارير عن القضية التي أثارت ردود فعل واسعة.

من ناحية أخرى حرص الممثل روبرت داونى على الاحتفال بفوز صديقه جونى ديب بقضيته الأخيرة على حساب آمبر هيرد، في قضية التشهير التى فاز بها مؤخرا، وفقا لتقرير موقع الديلي ميل الذى تطرق إلى ذلك على لسان جوش ريتشمان الصديق المقرب لـ ديب خلال احتفال خيري بمستشفى لوس أنجلوس للأطفال.

وأشار التقرير إلى أن هناك اتصالا هاتفيا طويلا جمع جوني ديب وروبرت داونى، احتفل فيه الأخير بفوز صديقه الكاسح، ورد اعتباره بعد سلسلة من المزاعم الذى واجهها من قِبَل هيرد طوال الفترة الماضية، والتي أثرت على سمعته.

كما كسرت آمبر هيرد، صمتها بشأن محاكمة التشهير ضد زوجها السابق جوني ديب، للمرة الأولى منذ أن حكمت عليها هيئة المحلفين، وادعت نجمة هوليوود أن الحكم "غير عادل"، وأنه كان نتيجة تمثيل متحيز على وسائل التواصل الاجتماعي، كما قالت الممثلة إنه تمت المحاولة للتأثير على هيئة المحلفين من خلال وضع "موظفين بأجر وراندوس" على المنصة.