شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان مالمو يعلن انطلاق دورته الـ13 في 28 أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن موعد انعقاد دورته الثالثة عشرة، والتي تستضيفها مدينة مالمو السويدية في الفترة ما بين 28 أبريل و4 مايو 2023، بما يعني زيادة عدد أيام المهرجان لتكون سبعة أيام كاملة.

ومن جانبه قال مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي: "بعد النجاح الكبير الذي شهدته دورة 2022، والتعليقات المتكررة من جمهور المهرجان وضيوفه بازدحام البرنامج بالعروض والأنشطة، كان من المنطقي أن نقرر زيادة عدد الأيام بدءًا من الدورة المقبلة، تماشيًا مع التوسع المستمر في حجم المهرجان وعدد أفلامه وضيوفه وأنشطته".

وكانت الدورة الثانية عشرة للمهرجان قد أقيمت في الفترة ما بين 4 و9 مايو 2022، وشهدت عرض ما يزيد على 70 فيلما عربيا من مختلف الأنواع والجنسيات، وشهدت حضور ما يزيد على 200 ضيف من صناع وخبراء السينما والإعلام العرب والأجانب، بالإضافة إلى استمرار أيام مالمو لصناعة السينما، ذراع المهرجان المخصص للمحترفين، وبرنامج منح دعم الإنتاج المشترك بين الدول العربية ودول الشمال.

هذا ويعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية.