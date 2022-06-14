ريم مصطفى: يفرق معايا اسمى على الأفيش والتتر عشان دى ترقية للممثل

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ريم مصطفي خلال استضافتها فى برنامج كلمة أخيرة والذى يذاع على قناة On، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن حلمها منذ الصغر كان التمثيل، ولكنها كانت تعلم صعوبة تحقيق هذا الحلم بسبب أهلها، ما جعلها تلتحق بكلية الإعلام ولكن عندما جاءت فرصة التمثيل لم تتردد لحظة، وقد جاءت فرصة التمثيل لها بالصدفة عندما كانت تؤدى واجب عزاء.

وأضافت الفنانة ريم مصطفى : الكواليسى مع الفنان آسر ياسين كانت ممتعة جدا، وكنا دائما نذاكر المشاهد سوياً، وكان أكثر مشهد صعب بينى وبينه هو مشهد المواجهة وكان أول مشهد قمنا بتصويره ولم أتوقع نجاحه بهذا الشكل، وبالمناسبة لا يفرق معى مساحة الدور على قدر تأثير الشخصية التى سأقدمها ولكن يفرق معى جدا اسمى على الأفيش والتتر لأن هذه هى ترقية الممثل الحقيقي.

خاضت الفنانة ريم مصطفى، دراما رمضان هذا العام بمسلسل suits بالعربى المأخوذ من النسخة الأمريكية التى تحمل نفس الاسم، وقدمت خلاله شخصية كاميليا سكرتيرة زين ثابت الذى جسد شخصيته آسر ياسين، فى مكتب المسيرى زيدان أشهر مكتب محاماة فى مصر، وأعربت عن سعادتها بردود الأفعال التى جاءت حول العرض والتفاعل مع أحداثه وقت عرضه خلال شهر رمضان.

وأكدت ريم مصطفى لـ"الخليج 365" أنها تتفاءل بالأعمال المأخوذة من فورمات أجنبية، موضحة:" بداياتى كانت من خلال عمل مأخوذ من فورمات أجنبى وهو "هبة رجل الغراب"، وكان سببا فى شهرتى ونجاحي، ولذلك أنا أتفاءل بالأعمال المأخوذة من فورمات، بالإضافة إلى أن العمل الأجنبى عندما يحقق نجاحا كبيرا فى الخارج، ونقرر تمصيره نعرضه بإضافة، فدائما نصبغه بالطابع وإضفاء الروح المصرية عليه، لأننا شعب خفيف الظل بطبعه ونتمتع بروح مختلفة وخاصة.