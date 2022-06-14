شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية مها بهنسى تعلن إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الإعلامية مها بهنسي المذيعة بإذاعة نغم اف ام عبر حسابها بموقع «فيس بوك»، عن إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية، حيث سبق وأصيبت بالفيروس في وقت سابق، وطالبت متابعيها بالدعاء لها قائلة: "ادعولي بالشفاء، وأى حد كان مخالط يا ريت يعمل مسحة".



الاعلامية مها بهنسى على فيس بوك

وكانت استضافت مها بهنسى فى شهر مايو الماضى الملحن والشاعر عزيز الشافعى الذى تحدث معها وقتها عن بداياته في عالم الغناء خلال مداخلة هاتفية قائلا: "الدراسة بتاعتى كانت هندسة جامعة عين شمس بعيدا عن المزيكا، لكني أحببت المزيكا أثناء دراستي، واشتغلت مع العديد من الشعراء الغنائيين المتميزين مثل: "أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين".

وأضاف عزيز الشافعى: "بحب الكتابة مع التلحين مثل تجاربي في أغنيات (تعالى أدلعك) لبهاء سلطان، و(حتة تانية) لروبى، و(يا بتاع النعناع) لمصطفى حجاج، وفكرة (يا بتاع النعناع) جاءت صدفة، وكان أول البوم لمصطفى حجاج وذهبت لهانى محروس وسمعته جزء من الأغنية، وبقت تريند من أول ظهورها، وبالنسبة لعودة روبى بأغنية (حتة تانية) كانت قوية، والمنتج وليد منصور أخذ القرار سريعا بالموافقة على الأغنية ووصلت لنسبة مشاهدة عالية فور نزولها.

وعن أهم مراحل حياته قال عزيز الشافعى: "التعاون مع عمرو دياب، من أهم المراحل، وأصبح هذا التعاون مسؤولية مع كل لحن أقدمه، وتعاونت مع حماقى كثيرا، وأشعر بالراحة فى التعاون مع".

واختتم عزيز الشافعى حديثه عن أعماله الجديدة قائلا: "في الفترة الحالية أقوم بتلحين العديد من الأغاني، من ضمنهم أغنية جديدة لسعد لمجرد سيتم إصدارها قريبا في صيف 2022".