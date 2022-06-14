شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى لـ لميس الحديدي: تزوجت لمدة عشر سنوات ولدي ولدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة ريم مصطفى، خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويذاع على قناة On، عن تجربة زواجها، حيث لم يسبق أن تطرقت لها من قبل.

وقالت: "كانت لي تجربة زواج لمدة عشر سنوات وتزوجت صغيرة جدا ولم يتخط عمري الـ19 عاما، ولدي ولدان، وهذه كانت من أهم تجارب حياتي؛ لأني تعلمت كيف أختار شريك حياتي، وكان حظي جيدا أن والد أولادي ابن ناس وتربطني به علاقة صداقة واحترام، وعندما أقع في أي مشكلة ألجأ إليه وسبب انفصالنا هو الاختلاف".

وأضافت ريم مصطفى: المرأة تقرر الانفصال عندما تفقد الشعور بالسعادة أو الأمان، ولم أندم على قرار الطلاق؛ لأنه جاء بعد تجربتنا لكل شيء، وأنا ضد تكملة الحياة من أجل الأولاد، وحزنت بشدة بعد طلاقي بسبب عشرة العمر، وبالمناسبة طليقي هو أكثر شخص دعمني في التمثيل، واختيارى القادم لن يكون سهلا فأنا مكتفية بنفسي، ولا أريد علاقة تشعرني بضيق ولكن أريد علاقة تضيف لى".

وخاضت الفنانة ريم مصطفى، دراما رمضان هذا العام بمسلسل suits بالعربي المأخوذ من النسخة الأمريكية التي تحمل نفس الاسم، وقدمت خلاله شخصية كاميليا سكرتيرة زين ثابت الذى جسد شخصيته آسر ياسين، في مكتب المسيري زيدان أشهر مكتب محاماة في مصر، وأعربت عن سعادتها بردود الأفعال التي جاءت حول العرض والتفاعل مع أحداثه وقت عرضه خلال شهر رمضان.

وأكدت ريم مصطفى لـ"الخليج 365" أنها تتفاءل بالأعمال المأخوذة من فورمات أجنبية، وقالت: "بداياتي كانت من خلال عمل مأخوذ من فورمات أجنبي وهو "هبة رجل الغراب"، وكان سببا فى شهرتي ونجاحي، ولذلك أنا أتفاءل بالأعمال المأخوذة من فورمات، بالإضافة إلى أن العمل الأجنبي عندما يحقق نجاحا كبيرا فى الخارج، ونقرر تمصيره نعرضه بإضافة، فدائما نصبغه بالطابع وإضفاء الروح المصرية عليه، لأننا شعب خفيف الظل بطبعه ونتمتع بروح مختلفة وخاصة.