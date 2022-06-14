شكرا لقرائتكم خبر عن "عودتنى الدنيا" أغنية جديدة لـ شيرين بتوقيع تامر عاشور وأحمد المالكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة شيرين عبد الوهاب من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "عودتنى الدنيا"، من كلمات أحمد المالكى، وألحان تامر عاشور، ومن المقرر طرحها قريبًا عقب وضع اللمسات النهائية عليها.

وأحيت مؤخرًا النجمة شيرين عبد الوهاب حفلاً كبيرًا فى أبو ظبي، مؤخرًا، واستقبلها جمهور الإمارات استقبالاً خاصًا، وتفاعل مع أغنياتها طوال الحفل الذى رفع لافتة كامل العدد.

ويأتي الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققته شيرين بأغنيتها يا معافر التي حققت ملايين المشاهدات وكانت من أهم وأنجح أغنيات رمضان، وهو الحفل الذي يجتمع القيصر كاظم الساهر والنجمة شيرين عبد الوهاب فى حفل واحد بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب التريند خلال الأيام الماضية، بعد ظهورها من جديد في إحياء أحد الأفراح، بعد غياب استمر لأكثر من 6 سنوات بعيدة عن المشاركة في المناسبات الخاصة، وسرعان ما حظى ظهورها المميز على تفاعل كبير من قبل جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.