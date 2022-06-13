شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد عن حكم جونى ديب: أتفهم قرار المحكمة ولكنني تعرضت للظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الممثلة آمبر هيرد، في برومو استضافتها مع المذيعة سافانا جوثري في استضافة خلال برنامج "Today’s" والذي يعرض يومي الثلاثاء والأربعاء علي قناة NBC، إنها تتفهم سبب توصل هيئة المحلفين إلى حكمهم لصالح ديب، وأضافت "أنا لا ألومهم" فهو شخصية محبوبة ويشعر الناس أنهم يعرفونه وهو ممثل رائع.

ولفتت آمبر هيرد إلى أن هناك تغطية سلبية على وسائل التواصل الاجتماعي للمحاكمة، مؤكده أن التعامل معها لم يكن عادل، وأنها لا تستحق كل هذه الكراهية والنقد اللاذع ، حتى لو كان البعض يعتقد أنها تكذب.

وشوهدت الممثلة العالمية آمير هيرد، لأول مرة منذ أن خسرت محاكمة التشهير ضد زوجها السابق جوني ديب، وظهرت أمبر وهى ذاهبة لمدينة نيويورك على متن طائرة خاصة، على الرغم من إصرار محاميها على أنها لا تستطيع تحمل قيمة التعويض بمبلغ 10 ملايين دولار، حيث أُمرت بدفعها كتعويضات لجونى ديب.

وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انضمت نجمة أكوامان، البالغة من العمر 36 عامًا، إلى شقيقتها ويتني، ومساعدها للرحلة، والتي يبدو أنها استغرقت بضع ساعات فقط قبل أن تعود إلى واشنطن العاصمة، مرة أخرى على متن طائرة خاصة.

ظلت هيرد تحت المتابعة منذ مثولها أمام المحكمة لسماع القاضي يقرأ حكم هيئة المحلفين في محاكمتها المريرة، وهو حكم رأى أن جونى ديب يفوز في جميع دعاوى التشهير الثلاث ضد زوجته السابقة، والتي بدورها فازت بواحدة فقط من ثلاث دعاوى ضده.