شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كيلانى يهنئ زوجته بعيد ميلادها: أتمنى لك كل سعادة هذا العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد كيلانى، بمناسبة عيد ميلاد زوجته سارة درويش، حيث نشر عدد من الصور القديمة التى تجمعهما فى مناسبات مختلفة، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها، "أسعد عيد ميلاد لنصفى الآخر، التى لم أكن أحقق شئ بدونها.. قدمتى الحب والدعم كل السنوات الماضية.. كنتى داعمه كبيرة ولا يمكن لأى كلمات أن تصف مدى امتنانى وشكرى لكِ".



محمد كيلاني يحتفل بعيد ميلاد زوجته

وأضاف كيلانى في تهنئته لزوجته، "شكرًا لدفعك لى دائمًا لأكون أفضل والإيمان بى، شكرًا لك لأنك لم تدعينى أبدًا أتخلى عن نفسى وتشجعينى دائمًا على الاستمرار.. أنت أفضل صديق لى للأبد، والأهم من ذلك، عيد ميلاد سعيد يا حبى، أتمنى لكِ كل السعادة التى يقدمها هذا العالم".

من ناحية أخرى، يظهر الفنان محمد كيلانى، فى دور مغنى خلال أحداث مسلسل "ورق التوت" المقرر طرحه قريبا، مع الفنان شريف سلامة والذى يجسد دور مخرج سينمائى، ويعمل كيلانى فى أحد الملاهى الليلية ويغنى فيها، وتتوالى الأحداث حيث صور العديد من المشاهد فى مصر الجديدة.



لحظة رومانسية بين كيلاني وزوجته



محمد كيلانى وزوجته علي البحر

مسلسل "ورق التوت" يشارك فى بطولته شريف سلامة ومحمد كيلانى، وأسماء جلال وثراء جبيل وسلوى عثمان ومعتز هشام وخالد أنور ومصطفى منصور وسمر علام وأحمد ثابت ومحمد أشرف وآخرون، وإخراج حسام على وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

يذكر أن محمد كيلانى شارك فى مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



محمد كيلانى وزوجته فى إحدى المناسبات