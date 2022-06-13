شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 3 نساء فى حياة كريس إيفانز بعيد ميلاده ما بين سكارليت جوهانسون وشاكيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الممثل كريس ايفانز chris evans واحدًا من أهم ممثلي هوليود وأكثرهم وسامة، لذلك كان دومًا مقترن اسمه مع جميلات هوليود ومشاهيرها، ولم يكن غريبًا ارتباط اسمه بهن، ما بين علاقات غرامية وشائعات عديدة ارتبطت باسم كابتن أمريكا مثلما يحلو لمحبيه تلقيبه، وخلال التقرير التالي نرصد حكاية 3 نساء من بين أهم النجمات حول العالم ممن ارتبطن اسمه بهن، فى عيد ميلاده، والذى يحل اليوم الاثنين 13 يونيو.

سكارليت جوهانسون

وتعتبر سكارليت واحدة من أبرز النجمات اللاتي ارتبطن اسمهن بالممثل الشهير، وذلك فى بداية نجوميتهما، حيث اعتبرا من أهم الثنائيات حول العالم وقتها، خاصة مع مشاركتهما عدة أعمال معاً أبرزها الأفلام التى تنتمي لشركة مارفل حول الأبطال الخارقين، إلا أنهما انفصلا، ولكن استمرا كزميلين عملا معاً بأفلام مارفل، وكاد أن يعودا معاً للعمل من جديد عبر بوابة فيلم "Ghosted"، ولكن سكارليت اعتذرت فى النهاية لتمنع الجمهور من مشاهدتهما سوياً مرة أخرى.

chris evans وسكارليت

سيلينا جوميز

انتشرت أخبار العام الماضى على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن هناك علاقة غرامية بين سيلينا جوميز وكريس إيفانز، وذلك بعد انتشار صور لهما في أماكن عامة، إلا أن الأمر ثبت أنه شائعة، وأن الثنائى مجرد أصدقاء فقط إلى الآن، وبالتالى يحرصان على متابعة كلاً منهما على موقع إنستجرام، بسبب تلك الصداقة وكون كريس إيفانز أكد أنه معجب بها وبأغانيها ولكن لا وجود لأية علاقة غرامية بينهما.





chris evans

شاكيرا

آخر تلك النجمات المغنية الشهيرة شاكيرا، والتى لم تسلم من الشائعات بعد انفصالها عن والد أبنائها لاعب كرة القدم بيكيه، خاصة بعدما تابع الممثل العالمى كريس إيفانز، وشاكيرا، بعضهما البعض على "إنستجرام"، بعد انفصال المغنية عن شريكها جيرارد بيكيه، ومنذ ذلك الحين، توقع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى، أن يكون الاثنان مهتمين ببعضهما البعض أو يبحثان عن علاقة غرامية.

ومع ذلك، تم وضع حد للشائعات مبكرًا، بعد أن كسر نجم كابتن أمريكا، الصمت بشأن هذه المسألة مؤخرًا، ففى مقابلة خلال حدث أقيم فى مسرح "إل كابيتان" فى هوليوود، بكاليفورنيا، تحدث الممثل البالغ من العمر 40 عامًا، عن مغنية "Waka Waka "، حسب ما نشره موقع geo.tv.

وقال إيفانز، بحسب ما نشره الموقع، "لم أقابلها قط، لكننى معجب كبير بها"، ثم سُئل الممثل عما إذا كان مهتمًا بالظهور فى أحد مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بها، فأجاب: "يا إلهى، سأكون محرجًا جدًا من الوقوف بجانبها".