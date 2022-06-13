شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات واسعة بقصة مسلسل "ريفو".. وماجدة خير الله: عمل شديد التميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد مسلسل "ريفو" الذى يعرض على منصة watch it إشادات واسعة من الجمهور، خاصة أن قصته تتميز بأحداث مختلفة، وهو من بطولة أمير عيد وصدقى صخر، وركين سعد، وحسن أبو الروس، بالإضافة إلى أعضاء فرقة كايروكى، كما نال المسلسل ذو الـ 10 حلقات ثناء بعض النقاد ورواد السوشيال ميديا خاصة أن المسلسل يحاكى قصص مشابهة من الحياة .

وعلقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلة: مسلسل (ريفو) بيكسر فكرة إن الأعمال التي تلقي رواجًا وإقبالاً جماهيريًا، هي تلك التي تنال فرصة العرض في شهر رمضان، ويلعب بطولتها كبار النجوم !ريفو يسير ضد المتوقع ومن خلال عشر حلقات فقط هي مدة عرضه ينجح في أن يحتل الصدارة في نسبة المشاهدة، المسلسل يحمل تلالا من الشجن ويوقظ ذكريات وحالة نوستالجيا لمن عاصروا سنوات التسعينيات.



ماجدة خير الله

مسلسل "ريفو" مكون من 10 حلقات، وبطولة أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى اسماعيل، وتدور القصة حول الفتاة "مريم حسن فخر الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريڤو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينيات باسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت والعمل اجتماعي تشويقي موسيقي.