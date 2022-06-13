شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار ضيف شرف فى فيلم "كيرة والجن" لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر النجم إياد نصار كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "كيرة والجن" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى يوم 30 يونيو الجارى، حيث بدأت شركة "سينرجى فيلمز" عمليات الدعاية الخاصة بالعمل قبل أيام بطرح البوستر والبرومو الأول تمهيدًا لطرح البوسترات والبرومو الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويدخل فيلم "كيرة والجن" منافسات موسم عيد الأضحى السينمائي هذا العام، كواحد من أبرز الأفلام المتوقع تصدرها لشباك تذاكر، حيث يشارك في الفيلم مجموعة من أبرز الصناع على جميع المستويات، بدءًا من الممثلين حتى العاملين .

الفيلم بطولة كل من كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، احمد مالك، علي قاسم ، لارا إسكندر، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم وعدد من ضيوف الشرف ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد

الفيلم يعد الأضخم إنتاجيًا هذا العام سواء من ناحية النجوم المشاركين في بطولته، أو الديكورات والملابس لاسيما أن الأحداث تدور في فترة زمنية قديمة وهي فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر وثورة 1919 وذلك يتطلب ديكورات وملابس مناسبة لتلك الحقبة الزمنية.

موضوع الفيلم الذي يعد وطنيًا من الدرجة الأولى إذ يكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، وهذه النوعية تلاقى قبولاً كبيرًا من الجمهور.

الفيلم مستوحى من رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، وتعد الرواية الثالثة التي يحولها مراد إلى فيلم سينمائى بعد "الفيل الأزرق" يجزئيه و"تراب الماس"، واثبت مراد خلال السنوات الماضى أن فكرة تحويل رواياته إلى أفلام نجاحات كبيرة في السينما خلال السنوات الماضية سواء على المستوى التجارى أو الفني.